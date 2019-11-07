Футбол
Нева СпортЦСКА назвал состав на матч с «Ференцварошем» в Лиге Европы
Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч против «Ференцвароша» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В воротах армейцев сыграет Игорь Акинфеев, в защите выйдут Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон.
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Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»
Бомбардир.рувчера в 13:33
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