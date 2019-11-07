Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч против «Ференцвароша» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. В воротах армейцев сыграет Игорь Акинфеев, в защите выйдут Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон.

ЦСКА назвал состав на матч с «Ференцварошем» в Лиге Европы

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