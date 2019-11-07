Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЦСКА не смог победить «Ференцварош» в Лиге Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде не смог переиграть венгерский «Ференцварош». Встреча завершилась со счётом 0:0. Этот результат не позволил «армейцам» покинуть последнюю строчку в турнирной таблице своей группы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Ференцварош» — ЦСКА: стартовые составы команд

Спорт-Экспресс13:37

«Ференцварош» — ЦСКА: составы команд на матч 4-го тура Лиги Европы

Чемпионат13:53

Миланов: «Думаю, сегодня ЦСКА выиграет у „Ференцвароша“»

Sport24.ru13:58

«Ференцварош» - ЦСКА: стартовые составы команд

Sport.ru13:44

8 игроков моложе 23 лет выйдут в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Матч ТВ13:54

Карпов, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Бомбардир.ру13:33

8 игроков моложе 23 лет выйдут в старте ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

Sportbox.RU13:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Общество

Росгидромет назвал города с наиболее загрязненным воздухом

ТАСС 08:51
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Экономика

«Русал» за 9 месяцев получил чистый убыток в $132 млн

Выручка "Русала" сократилась почти на 9 %. Глава компании Евгений Никитин объяснил это сложной рыночной конъюнктурой, резким падением цен на алюминий и влиянием санкций.
Эхо Москвы 20:07
Армия и оружие

Российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

RT на русском 15:02
Шоу-бизнес

Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети

На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa 15:20
Авто

Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России

Автоновости дня 02:11
Общество

На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых

Картины хранились на территории одного из складских помещений в городском округе Домодедово.
Аргументы и Факты 16:07
Культура

Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

NewInform 14:32
Политика

В Германии рассмотрят снимающие риски с «Северного потока-2» поправки

С четверга на пятницу,7-8 ноября, правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки по газопроводу "Северный поток-2", которые могут снять риски с проекта, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Газета.Ru 15:17
Общество

Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Хоккей

Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин уверен, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не заслуживает осуждения за наличие паспорта США.
Известия 05:36
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

Слово и Дело 19:12
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Политика

Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс

Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом.
ТК Звезда 21:38
Общество

В Японском море начался выпуск 19 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В Японском море начался выпуск 19 белух, которые ранее незаконно содержались в "китовой тюрьме" в Приморье.
РБК 21:23
Футбол

«Норвич Сити» – «Уотфорд»: стартовый матч тура

Откроют 12-й тур Английской Премьер-лиги два главных аутсайдера чемпионата - «Норвич» на своем поле примет «Уотфорд».
Все про Спорт ру 16:02
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Политика

Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Авто

Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»

Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor 08:07
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Общество

Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Известия 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное