В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде не смог переиграть венгерский «Ференцварош». Встреча завершилась со счётом 0:0. Этот результат не позволил «армейцам» покинуть последнюю строчку в турнирной таблице своей группы.

ЦСКА не смог победить «Ференцварош» в Лиге Европы

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