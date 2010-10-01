Футбол

Матч ТВМатч ТВЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы

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Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
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«Троллинг от Акинфеева, краснеющий Набабкин». ЦСКА выложил видео с фотосессии в новой форме

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ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы

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ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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