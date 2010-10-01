Футбол
Матч ТВЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы
Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
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«Троллинг от Акинфеева, краснеющий Набабкин». ЦСКА выложил видео с фотосессии в новой форме
Бомбардир.рувчера в 08:52
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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Шумахера тайно госпитализировали
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РИА Новости вчера в 21:23
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В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
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В МИД России прокомментировали отставку Болтона
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Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
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Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
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Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 20:32
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Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
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Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
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У посольства США в Кабуле прогремел взрыв в годовщину 11 сентября
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Представлена Phase One XT – фотосистема за $56 990
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Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
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Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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