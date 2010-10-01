Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД РФ Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Политика Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев "Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Футбол Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.

Политика Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.

Политика Верховная Рада одобрила возвращение наказания за незаконное обогащение Верховная Рада одобрила возвращение уголовной статьи, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Здоровье Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.

Происшествия Суд оштрафовал парламентария Бурятии за участие в незаконном митинге Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, участвовавшему 9 сентября в несанкционированном митинге несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ.

Кино Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.

Экономика СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Авто Volkswagen анонсировал новый серийный электрокроссовер ID.4 В 2021 году Volkswagen выпустит новый электрический кроссовер ID.4, который станет серийным воплощением концепта Crozz и присоединится к семейству ID.

Политика Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Здоровье Онкологи назвали основные признаки рака По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В.Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Гаджеты Твердотельные накопители Patriot Viper VP4100 оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4 Компания Patriot Memory сообщила о выпуске твердотельных накопителей Viper VP4100, которые оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x4.

Происшествия На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Происшествия В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.