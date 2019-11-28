Футбол
МК-СпортЦСКА не обыграл «Лудогорец» и вылетел из Лиги Европы: как это было
|35′
Клаудиу Кешерю
Константин Кучаев
Алан Дзагоев
|55′
Федор Чалов
|60′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|64′
|66′
Клаудиу Кешерю
Федор Чалов
|76′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|76′
|77′
Марселиньо да Коста
Светослав Дяков
|81′
Анисе Абель
|81′
Вандерсон Кристалдо
Мавис Тшибота
|87′
Клаудиу Кешерю
Якуб Шверчок
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
23
Магнуссон
78
Дивеев
29
Бийол
2
Фернандес
98
Обляков
25
Бистрович
10
Дзагоев
7
Ахметов
9
Чалов
8
Влашич
23
Илиев
4
Сисиньо
21
Григоре
5
Терзиев
3
Недялков
18
Дяков
25
Баджи
12
Абель
13
Тшибота
10
Шверчок
92
Лукоки
Лудогорец
Расстановка 4‑3‑3
28 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" прошел матч пятого тура футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским "Лудогорцем". Составы команд, прогнозы, главные события и видео голов – все это вы сможете увидеть в нашей онлайн-трансляции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Происшествия
В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина
В Китае собака пыталась откопать могилу своего хозяина. Соответствующие кадры появились на видеохостинге Pear.
Спорт
Станислав Поздняков: «Речи о лишении флага и гимна не идет»
Что можно, а что нельзя — Речи о нейтральном флаге быть не может, — сказал глава ОКР, отвечая на вопрос о том, как в организации отнесутся к возможному выступлению в Токио-2020 в нейтральном статусе.
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Здоровье
ВОЗ: Россия осталась лидером по числу заражений ВИЧ в Европе
Количество новых случаев заболевания ВИЧ в России в 2018 году не снизилось, вопреки заявлениям Минздрава, а осталось на уровне 2017 года.
Армия и оружие
Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео
Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Здоровье
Минздрав разработал проект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ внес в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ Документ устанавливает запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека на здоровье, которая в частности содержит призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Экономика
Названы лучшие страны Европы для хорошей жизни
Германия и Австрия возглавили рейтинг самых финансово благополучных стран Европы.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Кино
На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе
На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Программа будет запущена в рамках реализации новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Здоровье
В Китае зарегистрировали четвертый за месяц случай заболевания чумой
Четвертый случай заболевания чумой выявили в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
Экономика
Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
Здоровье
В больницах Чувашии не хватает более 400 медицинских работников
Более возрастные медицинские работники отныне смогут работать в малых городах и населенных пунктах республики с численностью населения до 50 тысяч человек.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Брык.
Наука
Животные могут помочь людям контролировать океаны
Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
Общество
Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья
В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".
Футбол
Вероника Риксен: «Фернандо верил, что станет первым человеком, кто выиграет битву у смерти»
Началось с того, что у Фернандо пропала речь.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.