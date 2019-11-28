28 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" прошел матч пятого тура футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским "Лудогорцем". Составы команд, прогнозы, главные события и видео голов – все это вы сможете увидеть в нашей онлайн-трансляции.

ЦСКА не обыграл «Лудогорец» и вылетел из Лиги Европы: как это было

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