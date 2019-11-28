28 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" прошел матч пятого тура футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и болгарским "Лудогорцем". Составы команд, прогнозы, главные события и видео голов – все это вы сможете увидеть в нашей онлайн-трансляции.

ЦСКА не обыграл «Лудогорец» и вылетел из Лиги Европы: как это было

Здоровье Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Здоровье Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.

Политика Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.

Общество Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия» Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.

Происшествия В Южно-Сахалинске за грабеж осудили контрактников Установлено, что в ночь на 25 декабря 2018 года Имамерзаев, а также сержант Раджаб Кадиев и младший сержант Шамиль Бабаев, проходившие военную службу по контракту в названной воинской части, шли в Южно-Сахалинске по проезжей части автомобильной дороги.

Политика Власти Боливии отменили указ о безнаказанности военных Новые власти Боливии отменили принятый две недели назад указ, освобождающий вооруженные силы страны от уголовной ответственности при подавлении беспорядков.

Гаджеты В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Политика Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.

Экономика Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.