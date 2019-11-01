Футбол
MetaratingsЦСКА не планирует предлагать Ефремову новый контракт
Травму игрок получил в столкновении с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго во время матча шестого тура РПЛ. Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле только в двух матчах чемпионата.
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Политика
Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» в Париже
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил его участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря в Париже.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Происшествия
Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее
Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена».
Общество
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Баскетбол
ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной
Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.