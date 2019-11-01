Футбол

MetaratingsMetaratingsЦСКА не планирует предлагать Ефремову новый контракт

Травму игрок получил в столкновении с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго во время матча шестого тура РПЛ. Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле только в двух матчах чемпионата.
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