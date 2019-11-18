Футбол

MetaratingsMetaratingsПрезидент «Васко да Гама»: у ЦСКА есть время до декабря

Президент «Васко да Гамы» Алехандре Кампелло прокомментировал ситуацию с возможным выкупом ЦСКА полузащитника Лукаса Сантоса.
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Виктор Гончаренко
Постараемся продлить аренду Сантоса. У него непростая ситуация, он является молодым парнем. Не каждый способен адаптироваться. Он делает много правильных вещей, оценивает ситуации, но футболистам сложно без практики.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистSport.ru 18 ноября в 05:55

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