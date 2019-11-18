Футбол
MetaratingsПрезидент «Васко да Гама»: у ЦСКА есть время до декабря
Президент «Васко да Гамы» Алехандре Кампелло прокомментировал ситуацию с возможным выкупом ЦСКА полузащитника Лукаса Сантоса.
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Постараемся продлить аренду Сантоса. У него непростая ситуация, он является молодым парнем. Не каждый способен адаптироваться. Он делает много правильных вещей, оценивает ситуации, но футболистам сложно без практики.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистSport.ru 18 ноября в 05:55
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Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
Происшествия
Маршрутка попала в ДТП на Вербной, есть пострадавшие
В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Общество
Минздрав отложил вступление нового порядка медосмотра для водителей
В Министерстве здравоохранения приняли решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Авто
УАЗы оснастят 180-сильным турбомотором
Что касается технических характеристик, известно лишь о том, что его мощность составит 180 л.с. Ожидается, что первым этот двигатель получит новый внедорожник УАЗ, выход которого запланирован на 2020 год.
Общество
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Как сообщает «Фонтанка», в учебном заведении города узнали о ее постах про секс и выпивку и о неформальных взаимоотношениях с учениками.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Политика
Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского
Фигурное катание
Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».
Происшествия
СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова
Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.
Общество
«Закон против Apple» приняли во втором чтении
В основном чтении депутатами был принят законопроект, обязывающий производителей предустанавливать отечественные приложения на отдельные виды техники.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Происшествия
В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента
Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Политика
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министр отметил, что возможные решения о переносах премьер принимаются в интересах зрителей.
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»
«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
Гаджеты
Выход Samsung Galaxy S10 Lite подтвержден
Политика
Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России
Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.
Технологии
Российские спутники избавятся от зарубежных СВЧ-переключателей
В России будет организовано первое отечественное производство сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для космических аппаратов, о чём сообщает государственная корпорация Ростех.