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ЦСКА не собирается активировать опцию выкупа, предусмотренную в арендном соглашении полузащитника Лукаса Сантоса. По информации Metaratings.ru, руководство московского клуба планировало продлить аренду бразильца до конца сезона-2019/20, однако «Васко да Гама» не рассматривает подобный вариант.

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