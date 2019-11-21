Футбол
MetaratingsЦСКА не планирует выкупать Лукаса Сантоса
ЦСКА не собирается активировать опцию выкупа, предусмотренную в арендном соглашении полузащитника Лукаса Сантоса. По информации Metaratings.ru, руководство московского клуба планировало продлить аренду бразильца до конца сезона-2019/20, однако «Васко да Гама» не рассматривает подобный вариант.
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Постараемся продлить аренду Сантоса. У него непростая ситуация, он является молодым парнем. Не каждый способен адаптироваться. Он делает много правильных вещей, оценивает ситуации, но футболистам сложно без практики.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистSport.ru 18 ноября в 05:55
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