Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе. Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Чемпионат08:45

Источник: ЦСКА не смог договориться об аренде форварда из Китая

Sport.ru09:30

ЦСКА интересовался Бакамбу, но не договорился об аренде игрока

Sports.ru10:00

ЦСКА не смог договориться об аренде бывшего нападающего «Вильярреала»

Sportbox.RU09:28

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Soccer.ru09:24

ЦСКА не смог согласовать переход Бакамбу

Metaratings09:34

«Чемпионат»: ЦСКА не смог договориться о переходе форварда «Бейджин Гуоань» Бакамбу

Бомбардир.ру08:55
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