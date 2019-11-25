Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

В январе этого года сообщалось об интересе к конголезцу со стороны «Барселоны». В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги (12 – в основе), в которых записал на свой счёт 8 голов (1 – с пенальти) и 4 результативные передачи.
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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе. Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
Чемпионат08:45

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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Чемпионат08:45

Источник: ЦСКА не смог договориться об аренде форварда из Китая

Sport.ru09:30

ЦСКА интересовался Бакамбу, но не договорился об аренде игрока

Sports.ru10:00

ЦСКА не смог договориться об аренде бывшего нападающего «Вильярреала»

Sportbox.RU09:28

ЦСКА не смог арендовать экс-форварда «Вильярреала» Бакамбу

Sport24.ru11:07

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Soccer.ru09:24

ЦСКА не смог согласовать переход Бакамбу

Metaratings09:34
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