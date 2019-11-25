Футбол
ЧемпионатЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу
В январе этого года сообщалось об интересе к конголезцу со стороны «Барселоны». В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги (12 – в основе), в которых записал на свой счёт 8 голов (1 – с пенальти) и 4 результативные передачи.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе. Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.Чемпионат08:45
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