Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUЦСКА не смог договориться об аренде бывшего нападающего «Вильярреала»

ЦСКА пытался договориться с китайским клубом «Бэйцзин Гоань» об аренде нападающего Седрика Бакамбу, но переговоры провалились. 28-летний конголезский форвард известен по выступлениям за «Вильярреал» (2015-2018).
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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе. Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
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ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

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Источник: ЦСКА не смог договориться об аренде форварда из Китая

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