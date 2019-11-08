Футбол

КоммерсантъКоммерсантъЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы

Ференцварош — ЦСКА
0 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Альберт Флориан»
Даниил Игнатенко
18′
19′
Яка Бийол
Михал Шкварка
20′
Игорь Харатин
25′
28′
Никола Влашич
58′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
63′
Яка Бийол
Константин Кучаев
Эндре Ботка
74′
81′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
Франк Боли
Изаэл Барбоса
81′
Михал Шкварка
Роланд Варга
84′
85′
Кирилл Набабкин
Токмак Нген
Абрахам Фримпонг
90′
90′+2′
Кирилл Набабкин
Абрахам Фримпонг
90′+2′
Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 0:0.
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