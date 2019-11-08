Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Игра прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы

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