В пользу московского «Динамо» завершился матч 14 тура РПЛ против ЦСКА в воскресенье, 27 октября, в Москве. Армейцы уступили у себя дома со счетом 0:1. Отметим, что на 22 минуте матча полузащитник ЦСКА Влашич не забил пенальти.

ЦСКА не забил пенальти и проиграл «Динамо»

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