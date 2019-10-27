РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днемЦСКА не забил пенальти и проиграл «Динамо»

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
В пользу московского «Динамо» завершился матч 14 тура РПЛ против ЦСКА в воскресенье, 27 октября, в Москве. Армейцы уступили у себя дома со счетом 0:1. Отметим, что на 22 минуте матча полузащитник ЦСКА Влашич не забил пенальти.
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