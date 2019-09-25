Футбол
ProstoProSportЦСКА обыграл «Аланию» в Кубке России благодаря дублю Нисимуры
|2′
Ильзат Ахметов
Батраз Хадарцев
|19′
|34′
Такума Нисимура
|72′
Такума Нисимура
Московский ЦСКА одержал победу в матче 1/16 Олимп-Кубка России по футболу во Владикавказе над местной "Аланией". Уже на второй минуте Ильзат Ахметов, реализовав пенальти, вывел армейцев вперед, однако на 19-й минуте Батраз Хадарцев, также с точки, восстановил равновесие.
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