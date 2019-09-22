Десятый тур российской премьер-лиги завершился в Москве, где ЦСКА принимал " Краснодар". Армейцы победили 3:2 и поднялись на второе место в чемпионате. Обе команды крайне неудачно сыграли в первом туре группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место

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