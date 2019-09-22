Футбол

Вести.RuВести.RuЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
Десятый тур российской премьер-лиги завершился в Москве, где ЦСКА принимал " Краснодар". Армейцы победили 3:2 и поднялись на второе место в чемпионате. Обе команды крайне неудачно сыграли в первом туре группового этапа Лиги Европы.
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