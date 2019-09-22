Столичный ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в РПЛ

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