РПЛ

News.ruNews.ruЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в РПЛ

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Проходившая на поле «армейцев» встреча завершилась со счётом 3:2. У «Краснодара» оба мяча забил шведский легионер Маркус Берг во втором тайме.
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