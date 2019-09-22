РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА обыграл «Краснодар» в ЧР по футболу

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА в домашней игре нанес поражение "Краснодару" в матче чемпионата России по футболу.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Больше Берга. «Краснодару» нужны мужики-«дровосеки»

Спорт-Экспресс08:00

Берг — суперпродуктивный форвард, но его нужно правильно использовать. Разбор матча ЦСКА — «Краснодар»

Матч ТВ06:40

Снова пять: ЦСКА и «Краснодар» выдали самый яркий матч тура

МК-Спорт06:26

Шедевр от Чалова! Вы признали гол армейца лучшим в туре!

Sportbox.RU11:06

ЦСКА выиграл у «Краснодара» и поднялся на второе место в чемпионате России по футболу

Эхо Москвы03:04

«Краснодар» уступил ЦСКА

Кубанские новостивчера в 14:07

Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Чемпионатвчера в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

Известия 00:37
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Единоборства

Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе

FightTime.ru 16:41
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Футбол

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы.
Sports.ru 13:33
Авто

Автомобили Ravon вернулись в Россию

Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Гаджеты

Google представила аналог игрового сервиса Apple Arcade для Android

Google запустит платный игровой сервис Play Pass для устройств на базе Android.
CyberSport.ru 16:31
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки

REGNUM 19:38
Волейбол

Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Политика

Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Общество

Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Культура

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Авто

В России обновились правила расчета транспортного налога

В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
Технологии

Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Шоу-бизнес

Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей

Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня вчера в 10:38
Политика

Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия

Сенатор открыл стрельбу на Гаити, два человека получили ранения

РИА Новости 18:50
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Политика

США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии

США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Общество

Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей

Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Космос

Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

ТАСС 19:10
Транспорт

В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения

В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное