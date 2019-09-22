РПЛ
Юга.ру«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед-Шапи Сулейманов
|60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|64′
|72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
|90′+2′
Никола Влашич
|90′+5′
|90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
87
Марадишвили
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2. Напомним, что в 9-м туре Премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов». Следующий матч черно-зеленые проведут 25 сентяря на выезде с «Нижним Новгородом» в рамках 1/16 Кубка России.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
США и Польша подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали в понедельник в Нью-Йорке Совместную декларацию о военном сотрудничестве, следует из пула Белого дома.
РИА Новости 14:44
Происшествия
Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся
Коммерсантъ 14:00
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
ЖКХ
В Москве начали подачу отопления в жилые дома
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.
RT на русском 08:27
Происшествия
В Англии двое сели в тюрьму за размещение посмертных фотографий Салы
Спорт-Экспресс 13:55
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Футбол
Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019.
Sport24.ru 14:53
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Спорт
В ОКР предупредили о рисках России пропустить Олимпиаду в Токио
Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Радио Sputnik 10:38
Футбол
СМИ узнали условие увольнения Вальверде из «Барселоны»
В субботу, 21 сентября, «Барселона» потерпела второе поражение в стартовых пяти турах чемпионата Испании, уступив на выезде «Гранаде» (0:2). С 7 очками команда Вальверде занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
Sport24.ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Врачи подтвердили, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна
Диагноз Анастасии поставили в Германии. Там же в апреле ей провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль.
Вокруг ТВ 11:45
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Хоккей
ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби
ЦСКА с 15 очками занимает третье место на Западе КХЛ, СКА с 13 очками второй за счет лидерства в своем дивизионе.
Советский спорт 15:08
Футбол
УЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд
УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.
Sport24.ru 13:39
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Экономика
Навыки не успевают за экономикой
Средний индекс по всем странам-участницам в 2019 году составил 5,4 балла, и впервые с 2012 года его устойчивый рост прекратился.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Киберспорт
Соперников команды ALOHADANCE заподозрили в договорном матче
Reshuffle Madness 2019 по Dota 2 предположили, что матч между REDCODE и стаком Ильи ALOHADANCE Коробкина UNITED был договорным.
CyberSport.ru 06:28
Экономика
АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17