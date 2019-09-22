ЦСКА в домашней игре нанес поражение "Краснодару" в матче чемпионата России по футболу.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в ЧР по футболу

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Политика Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Политика Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации, направляющихся на Генеральную ассамблею ООН (ГА ООН), весьма тревожной и неприемлемой.

Футбол Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Путешествия Большинство россиян провели летний отпуск дома Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Происшествия С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек Утром в акватории Тихого океана, в 48 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, загорелась плавбаза "Петр Житников".

Космос «Союз-ФГ» собрали на Байконуре для отправки экспедиции на МКС Госкорпорация «Роскосмос» отчиталась о завершении общей сборки ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна отправить на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-15» с международным экипажем на борту.

Политика Медведев подписал документ о принятии Парижского соглашения по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление по ратификации Парижского соглашения по климату.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.

Политика Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.

Общество Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Происшествия Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Авто Внедорожники и LADA стали главными трендами Рунета Отечественная LADA стала самым запрашиваемым запросом в российском Google Поиске среди массовых автобрендов, причем как в декстопной версии, так и с мобильных устройств.

Финансы Курс евро опустился до 70 рублей В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Шоу-бизнес Врачей Заворотнюк пытались подкупить за миллион рублей Медицинский персонал частной клиники, в которой лежит российская актриса Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить.