РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА обыграл «Краснодар» в ЧР по футболу

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 22 сентября
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА в домашней игре нанес поражение "Краснодару" в матче чемпионата России по футболу.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Влашич: разгром в Лиге Европы помог нам обыграть «Краснодар» в РПЛ

РИА Новостивчера в 06:50

Берг — суперпродуктивный форвард, но его нужно правильно использовать. Разбор матча ЦСКА — «Краснодар»

Матч ТВвчера в 06:40

Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Чемпионат22 сентября в 13:58

Больше Берга. «Краснодару» нужны мужики-«дровосеки»

Спорт-Экспрессвчера в 08:00

«Краснодар» уступил ЦСКА

Кубанские новости22 сентября в 14:07

Снова пять: ЦСКА и «Краснодар» выдали самый яркий матч тура

МК-Спортвчера в 06:26

Берг чуть не спас «Краснодар»: оформил дубль, а по воротам пробил больше, чем за предыдущие полтора месяца

Sports.ru22 сентября в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Путешествия

Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима

Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Политика

Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на гражданство РФ

Жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали почти 90 тыс. заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
RT на русском 00:05
Политика

Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации, направляющихся на Генеральную ассамблею ООН (ГА ООН), весьма тревожной и неприемлемой.
Газета.Ru 06:18
Футбол

Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
Матч ТВ 00:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости вчера в 06:11
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Путешествия

Большинство россиян провели летний отпуск дома

Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Происшествия

С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек

Утром в акватории Тихого океана, в 48 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, загорелась плавбаза "Петр Житников".
Российская газета вчера в 20:39
Космос

«Союз-ФГ» собрали на Байконуре для отправки экспедиции на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» отчиталась о завершении общей сборки ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна отправить на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-15» с международным экипажем на борту.
News.ru 21 сентября в 14:17
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru 04:53
Политика

Медведев подписал документ о принятии Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление по ратификации Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 07:20
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Происшествия

Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае

ТАСС 01:27
Политика

Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Общество

Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе

В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Говорит Москва 04:09
Происшествия

Под Волгоградом на пустыре обнаружено тело председателя райсуда

РИАЦ 06:31
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Автоспорт

Гонщик Маркелов заменит погибшего Юбера на этапе «Формулы-2» в Сочи

ТАСС 04:58
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на товарах с AliExpress

Adindex.ru 03:59
Авто

Внедорожники и LADA стали главными трендами Рунета

Отечественная LADA стала самым запрашиваемым запросом в российском Google Поиске среди массовых автобрендов, причем как в декстопной версии, так и с мобильных устройств.
Автоновости дня 04:02
Гаджеты

Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене

Российская газета 05:49
Финансы

Курс евро опустился до 70 рублей

В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Хоккей

СКА по буллитам проиграл ЦСКА в матче КХЛ

Нева Спорт вчера в 15:10
Общество

1 октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Врачей Заворотнюк пытались подкупить за миллион рублей

Медицинский персонал частной клиники, в которой лежит российская актриса Анастасия Заворотнюк, регулярно пытаются подкупить.
Московский Комсомолец 04:45
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное