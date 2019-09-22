На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2. Напомним, что в 9-м туре Премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов». Следующий матч черно-зеленые проведут 25 сентяря на выезде с «Нижним Новгородом» в рамках 1/16 Кубка России.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Армия и оружие Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.

Политика В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.

Общество Разрешение Дании позволит закончить «Северный поток-2» к Новому году Согласие Копенгагена на прокладку трубопровода "Северный поток-2" в своих водах даст возможность строителям закончить работы, не выбиваясь из графика.

Спорт В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Здоровье В челябинских ТРК бесплатно поставят прививки от гриппа Прививки поставят горожанам старше 18 лет без противопоказаний к вакцинации. Перед уколом пройдёт медосмотр и консультация с врачом.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Общество Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках в постельных сценах Актриса Кристина Асмус рассказала о съемках в постельной сцене с актером Иваном Янковским на съемочной площадке фильма "Текст".

Общество В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Экономика Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Происшествия Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.

Армия и оружие ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.

Экономика Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Политика В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.

Экономика В Гааге начались апелляционные слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа к Российской Федерации В Гааге начались апелляционные слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа к Российской Федерации на 50 миллиардов долларов.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Энергетика На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Политика Иран отпустил британский танкер Stena Impero Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе. На его борту находились 23 моряка.