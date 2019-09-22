РПЛ

Юга.руЮга.ру«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2. Напомним, что в 9-м туре Премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов». Следующий матч черно-зеленые проведут 25 сентяря на выезде с «Нижним Новгородом» в рамках 1/16 Кубка России.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В сборной России отметили гол Чалова в ворота «Краснодара»

Матч ТВвчера в 23:46

Отмылись от позора. ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу

Спорт-Экспресс02:53

Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Чемпионатвчера в 13:58

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

МК-Спортвчера в 13:58

Берг чуть не спас «Краснодар»: оформил дубль, а по воротам пробил больше, чем за предыдущие полтора месяца

Sports.ruвчера в 14:49

Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру

Советский спортвчера в 15:00

«Краснодар» уступил ЦСКА

Кубанские новостивчера в 14:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Политика

В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Кино

«Тайна печати дракона» возглавила прокат России

Культуромания 01:18
Общество

Разрешение Дании позволит закончить «Северный поток-2» к Новому году

Согласие Копенгагена на прокладку трубопровода "Северный поток-2" в своих водах даст возможность строителям закончить работы, не выбиваясь из графика.
Утро.ru 05:31
Происшествия

Получившие ожоги в Турции дети доставлены на Урал

REGNUM 21 сентября в 08:41
Гаджеты

Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала модель Mi Mix Alpha.
OAnews 20 сентября в 08:30
Спорт

В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Здоровье

В челябинских ТРК бесплатно поставят прививки от гриппа

Прививки поставят горожанам старше 18 лет без противопоказаний к вакцинации. Перед уколом пройдёт медосмотр и консультация с врачом.
Челябинск Сегодня 05:58
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках в постельных сценах

Актриса Кристина Асмус рассказала о съемках в постельной сцене с актером Иваном Янковским на съемочной площадке фильма "Текст".
Газета.Ru 04:20
Общество

В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.
РИА Новости 21 сентября в 07:25
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома

Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом в подмосковном Славино.
Srnsk 21 сентября в 12:27
Авто

Renault начала экспорт купе-кроссовера Arkana в страны СНГ

Автоновости дня 04:23
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание

В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Экономика

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Происшествия

Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей

Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Политика

В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО

По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.
Известия 04:30
Экономика

В Гааге начались апелляционные слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа к Российской Федерации

В Гааге начались апелляционные слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа к Российской Федерации на 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 04:30
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Энергетика

На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы

Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Происшествия

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Политика

Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе. На его борту находились 23 моряка.
Вести.Ru 05:26
Политика

Нарышкин: голословные обвинения в атаках на Saudi Aramco недопустимы

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ заявил, что необоснованные заявления о причастности той или иной страны к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии недопустимы.
Дума ТВ 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное