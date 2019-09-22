РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
На 57-й минуте Маркус Берг отквитал один мяч, а спустя 3 минуты Берг оформил дубль, сократив отставание в счете до минимального. Однако, избежать поражения в матче «Краснодару» так и не удалось. Таким образом, ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России.
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