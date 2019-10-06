Московский ЦСКА обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1.

Гаджеты Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.

Происшествия После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press.

Хоккей «Ак Барс» обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу подряд «Ак Барс» нанес поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 4:2.

Общество Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.

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Футбол Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова «Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

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