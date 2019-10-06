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ЦСКА — Ростов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
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Московский ЦСКА обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1.
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