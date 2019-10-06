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РИА НовостиРИА НовостиЦСКА обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Московский ЦСКА обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1.
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