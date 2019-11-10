Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы забили: Андрей Мостовой (7), Дмитрий Полоз (45) — Миха Мевля (16, автогол), Иван Обляков (52), Федор Чалов (55).

Футбол Сочи — ЦСКА 2:3 Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 16-го тура чемпионата России против «Сочи» оценил состояние полузащитника Алана Дзагоева и защитника Георгия Щенникова, который восстановились после травм и попали в заявку на матч.

Армия и оружие Курсанток Краснодарского училища летчиков начали обучать по программам боевой авиации Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков начали обучаться по программам управления истребительно-штурмовой авиации.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Экономика Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.

Фигурное катание Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае 15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.

Экономика В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25% Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.

Культура В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Космос OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.