Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение игрокам Сочи в 16-м туре чемпионата России 3:2. Армейский клуб вырвал победу благодаря точному удару нападающего Федора Чалова. Также в составе победителей забил Иван Обляков.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Теннис Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.

Происшествия Московский поджигатель получил пожизненный срок Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Общество Леонида Якубовича прооперировали в Москве В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.

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Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Происшествия Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб при тушении пожара в частном доме в своем муниципалитете.

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Хоккей Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею заняла третье место на турнире Кубок Карьяла, сообщает ТАСС. На турнире национальная команда провела три матча.

Футбол Рэпер Баста купил ростовскому СКА новый автобус Перед матчем СКА — Волгарь на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики. pic.twitter.com/5g7EWma0Av — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) November 10, 2019 Напомним, в сентябре Баста официально стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону.

Общество Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.

Происшествия На Украине застрелили адвоката, связанного с делом Вороненкова Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей, погибшим оказался адвокат Святослав Пархоменко, который вплотную занимался делом об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Политика Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.

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