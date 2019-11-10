РПЛ
Аргументы и ФактыЦСКА обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, передает ТАСС. В составе армейцев отличились Иван Обляков и Федор Чалов, который забросил в ворота соперников мяч на 55-й минуте. Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Сочи» Миха Мевля.
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