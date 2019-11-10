РПЛ

Спорт день за днемСпорт день за днемЦСКА обыграл «Сочи», закончилась черная серия Чалова

ЦСКА выиграл у "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:3. Решающий гол за армейцев забил нападающий Федор Чалов. На протяжении 10 предыдущих матчей он не мог забить за команду: пять в РПЛ, три в Лиге Европы и еще два в Кубке России.
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