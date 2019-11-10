РПЛ
Спорт день за днемЦСКА обыграл «Сочи», закончилась черная серия Чалова
ЦСКА выиграл у "Сочи" в матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:3. Решающий гол за армейцев забил нападающий Федор Чалов. На протяжении 10 предыдущих матчей он не мог забить за команду: пять в РПЛ, три в Лиге Европы и еще два в Кубке России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦСКА возродился в Сочи: камбэк, гол Чалова, возвращение Дзагоева, мат Гончаренко
Bookmaker-ratings.ru12:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Здоровье
Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год
Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.
Medical Note 08 ноября в 06:49
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия 10:02
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ
В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Политика
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Здоровье
Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
Врач Григорий Конев в интервью изданию argumenti.ru рассказал, что свеклу нежелательно кушать больным гастритом с повышенной кислотностью.
Вечерний курьер 08 ноября в 05:06
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
RT на русском 14:47
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Футбол
«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком». Жиго — о матче с «Крыльями Советов»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с сыном с игры.
Спорт-Экспресс 11:49
Футбол
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал»
Радио Зенит 07:54
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Авто
Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019
Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru 08 ноября в 08:40
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 9 ноября телефонные переговоры.
Life.ru вчера в 13:17
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК 14:04
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Футбол
Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»
У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).
RT на русском 15:32