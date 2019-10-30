Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол в добавленное ко второму тайму время забил полузащитник ЦСКА Яка Бийол (90+3).

ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

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