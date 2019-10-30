Футбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 30 октября
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
90′+2′
Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол в добавленное ко второму тайму время забил полузащитник ЦСКА Яка Бийол (90+3).
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Бийол: будет лучше, если ЦСКА в Кубке России достанется «Спартак»

Чемпионатвчера в 09:12

Бийол хочет, чтобы соперником ЦСКА по 1/4 финала Кубка России стал «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 07:55

ЦСКА — «Уфа» — 1:0. Видеообзор матча

Sport24.ru30 октября в 16:38

Как ЦСКА вырвал победу у «Уфы»: победный гол Бийола на 93-й минуте. ВИДЕО

Sport.ru30 октября в 14:28

ЦСКА вырвал победу у «Уфы» в матче Кубка России

Sportbox.RU30 октября в 13:54

ЦСКА наконец-то победил. Этого ждали больше месяца

Матч ТВ30 октября в 15:42

ЦСКА не забивал больше 300 минут, чуть не пустил на 91-й, но все-таки победил «Уфу» в добавленное время

Sports.ru30 октября в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb 30 октября в 17:46
Происшествия

Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

Ридус вчера в 16:35
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости

"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос 30 октября в 06:27
Здоровье

В Москве после удаления зуба умер юноша из Тувы

Юноша обратился в московскую стоматологию, где ему удалили зуб. Через некоторое время он скончался. Это произошло больше месяца назад.
ФедералПресс вчера в 07:39
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Общество

С 1 ноября жизнь жителей России изменится

Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери украинкой экономики от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес

Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина несколько дней назад перенесла четвертую операцию.
Народные новости вчера в 23:06
Технологии

На Android обнаружен вирус, от которого нельзя избавиться

Пользователей предупредили о новом вирусе, который поражает гаджеты на платформе Android.
РЕН ТВ вчера в 17:05
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU вчера в 02:52
Футбол

Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав.
Вести.Ru 00:02
Армия и оружие

Афганских союзников ЦРУ обвинили в расправах над мирными жителями

Правозащитники обвинили афганские вооруженные формирования, связанные с ЦРУ, в бесконтрольных убийствах мирных жителей, а также нападениях на больницы, поводом для которых было то, что там якобы оказывали помощь представителям антиправительственных сил.
Фергана вчера в 07:04
Общество

В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс вчера в 10:51
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс вчера в 08:21
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие

Химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки

Силовой блок вчера в 09:25
Происшествия

В кабинете начальника воинской части в Козельске нашли тело солдата

В воинской части в городе в Козельске (Калужская область) найдено тело военнослужащего. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".
Труд вчера в 09:45
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
Дилетант 29 октября в 04:53
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета 28 октября в 23:30
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о процедуре импичмента

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter отреагировал на решение палаты представителей конгресса США принять резолюцию об начале процедуры импичмента.
RT на русском вчера в 20:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное