РПЛ

Все про Спорт руВсе про Спорт руПобедная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
На днях ЦСКА обыграл в 11-ом туре российского чемпионата «Урал» со счётом 3:0. Отмечается, что у «армейцев» это уже пятая подряд победа в РПЛ.
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