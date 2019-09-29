ЦСКА собирался с первых минут показать «Уралу» его место. Победа выводила «армейцев» на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ, так что подопечные Виктора Гончаренко были заряжены. Однако хозяева были явно не согласны со статусом андердога и принялись активно бомбардировать ворота Акинфеева.

ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ

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