РПЛ

КП - СамараКП - СамараЦСКА обыграл «Урал» и вышел на первое место в РПЛ

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
ЦСКА собирался с первых минут показать «Уралу» его место. Победа выводила «армейцев» на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ, так что подопечные Виктора Гончаренко были заряжены. Однако хозяева были явно не согласны со статусом андердога и принялись активно бомбардировать ворота Акинфеева.
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