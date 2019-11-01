Баскетбол
РИА НовостиЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги
В седьмом туре "Зенит" (2 победы, 4 поражения) 7 ноября примет подмосковные "Химки" (4 победы, 2 поражения), а ЦСКА (5 побед, 1 поражение) 8 ноября сыграет на выезде с французским клубом АСВЕЛ.
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Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
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Американская армия выбрала транспортного робота
MUTT 6Х6 на испытаниях Компания General Dynamics Land Systems стала победителем тендера на поставку армии США наземного робота для перевозки грузов.
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Происшествия
В Нарьян-Маре задержан пустивший убийцу в детский сад охранник
Следственный комитет России сообщил, что в Нарьян-Маре задержан охранник детского сада «Сказка», накануне пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика.
RT на русском вчера в 10:07
Общество
Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в субботу.
ТАСС вчера в 23:05
Политика
Испанские СМИ назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной
В Арктике 30 октября 1961 года СССР провел испытание так называемой "Царь-бомбы", но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной для реальной войны, утверждает автор статьи, опубликованной в испанской газете La Vanguardia.
РИА Новости вчера в 19:47
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Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
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Матч ТВ вчера в 22:17
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Сергей Жуков стал зомби в новом клипе
Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.
StarHit.ru 31 октября в 13:00
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Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки
Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
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Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обозначил приоритетную трансферную цель
Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали приоритетную цель клуба на трансферном рынке, информирует издание Goal.com.
Евро-футбол.ру 02:27
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru вчера в 15:17
Единоборства
Франсис Нганну принял вызов Тайсона Фьюри
Второй номер официальных рейтингов UFC в тяжелой весовой категории Франсис Нганну, ожидающий выздоровления чемпиона Стипе Миочича, готов провести два поединка с Тайсоном Фьюри, который бросил обоим вызов.
Allboxing.ru вчера в 21:30
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Происшествия
Найденные в Великобритании в грузовике 39 жертв были вьетнамцами
Полиция графства Эссекс полагает, что тела 39 человек, найденные в грузовике в Грейсе, принадлежали гражданам Вьетнама, сообщает Sky News.
Интерфакс вчера в 20:39
Наука
У азиатских слонов нашли признаки менопаузы
Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 вчера в 08:23
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
RT на русском вчера в 08:02
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05