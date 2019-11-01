Баскетбол

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В седьмом туре "Зенит" (2 победы, 4 поражения) 7 ноября примет подмосковные "Химки" (4 победы, 2 поражения), а ЦСКА (5 побед, 1 поражение) 8 ноября сыграет на выезде с французским клубом АСВЕЛ.
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Видеообзор матча «Зенит» — ЦСКА

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