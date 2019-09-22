РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаЦСКА обыграл на своем поле «Краснодар»

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
В заключительном матче десятого тура Премьер-лиги ЦСКА принимал "Краснодар". Победа осталась за хозяевами - 3:2.
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