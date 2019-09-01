Футбол
МордовМедиаЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске
Матч девятого тура Российской премьер-лиги состоялся на «Мордовия Арене» 15 сентября. «Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.
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Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус 10:00
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда раскритиковал танец телеведущей Ксении Собчак, который она исполнила на свадьбе для режиссера Константина Богомолова.
РБК 16:16
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 21:19
Политика
Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее
Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.
Forbes 10:20
Происшествия
Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.
РБК 22:35
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Происшествия
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
Вести.Ru 17:56
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Происшествия
В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек
РИА Новости 04:53
Происшествия
В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета
В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.
Российская газета 21:21
Политика
В сенате США предложили нанести удар по иранским нефтяным объектам
Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам необходимо атаковать нефтяные объекты Ирана в случае провокаций со стороны Тегерана.
Политическая Экспертиза 02:04
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия 10:32
Экономика
ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.
Народные новости 13 сентября в 05:42
Происшествия
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:50
Гаджеты
Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры
Газета DAILY вчера в 07:08
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
РБК 13 сентября в 00:26
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Космос
«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов
"Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 20:11
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили вчера в 23:44
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.
ТК Звезда 12:46
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU 17:33