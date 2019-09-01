Матч девятого тура Российской премьер-лиги состоялся на «Мордовия Арене» 15 сентября. «Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.

ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске

Здоровье Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».

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Политика Авен поспорил с Путиным об изжившей себя либеральной идее Журналистка попросила бизнесмена прокомментировать июньское высказывание президента Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее.

Происшествия Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте.

Религия В РПЦ рассказали о зарплатах священников Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Происшествия В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.

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Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

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Космос «Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов "Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.

Авто Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.

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