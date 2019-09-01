Футбол

МордовМедиаМордовМедиаЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске

Матч девятого тура Российской премьер-лиги состоялся на «Мордовия Арене» 15 сентября. «Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.
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В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек

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В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета

В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.
Российская газета 21:21
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В сенате США предложили нанести удар по иранским нефтяным объектам

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам необходимо атаковать нефтяные объекты Ирана в случае провокаций со стороны Тегерана.
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
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Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске

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Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры

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Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
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Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

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Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
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«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов

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Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда

Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
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Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

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«Газпром» снизил поставки по Opal

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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Стас Христов, представитель Анастасии Заворотнюк, заявил, что больше не сможет комментировать информацию о состоянии здоровья актрисы.
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Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
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