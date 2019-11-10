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Советский спортСоветский спортЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов забил решающий гол

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение игрокам Сочи в 16-м туре чемпионата России 3:2. Армейский клуб вырвал победу благодаря точному удару нападающего Федора Чалова. Также в составе победителей забил Иван Обляков.
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