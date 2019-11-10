РПЛ
Советский спортЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов забил решающий гол
Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение игрокам Сочи в 16-м туре чемпионата России 3:2. Армейский клуб вырвал победу благодаря точному удару нападающего Федора Чалова. Также в составе победителей забил Иван Обляков.
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Происшествия
СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ
В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
Происшествия
В Москве суд рассмотрит жалобу Голунова на следователей
Басманный суд Москвы рассмотрит в понедельник жалобу журналиста Ивана Голунова на следствие, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 16:21
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 16:33
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи Ксении Собчак под названием «ЯнаСупер» заявила о намерении расстаться со своим мужем Евгением Плющенко.
OAnews 00:15
Спорт
Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде
На прошлом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) Елистратов одержал победу на дистанции 1500 м. Шорт-трек Монреаль (Канада) Кубок мира Мужчины 1000 м 1.
Спорт-Экспресс 17:08
Армия и оружие
RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru 09:01
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели вчера в 07:07
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 09:12
Экономика
Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда
Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
РБК 16:01
Политика
Макрону рассказали о «горячем дыхании русского медведя»
Польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о «горячем дыхании русского медведя».
News.ru 18:31
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 08 ноября в 03:57
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Авто
Volkswagen Touareg получил в России новый двигатель
Совсем недавно Volkswagen вывел на российский рынок доступную комплектацию Business (она заменила версию Status), а теперь объявил о старте продаж новой топовой версии Exclusive cd 340-сильным мотором и 8-ступенчатым «автоматом».
5 колесо 08 ноября в 05:11
Гаджеты
Apple iPhone SE 2 — популярность под вопросом
По последним известным утечкам информации, уже предстоящей весной возможно будет показан Apple iPhone SE 2. Есть предпосылки к том, что новая «бюджетная» модель сможет повысить продажи смартфонов Apple.
SM News 08 ноября в 08:47
Экономика
Экс-владелец «Связного» назвал Крым причиной своего разорения
Бывший владелец группы «Связной» и экс-миллиардер Максим Ноготков назвал Крым причиной своего разорения.
News.ru 00:29
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Кино
В Сети появилось видео со съемок фильма «Ford против Ferrari»
В Сети появилось видео со съемок спортивной драмы «Ford против Ferrari».
Культуромания 08 ноября в 07:26
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности самостоятельно защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Известия 16:29
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
Россиянка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на Гран-при в китайском Чунцине.
ProstoProSport вчера в 08:07