РПЛ
Советский спортЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов забил решающий гол
Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение игрокам Сочи в 16-м туре чемпионата России 3:2. Армейский клуб вырвал победу благодаря точному удару нападающего Федора Чалова. Также в составе победителей забил Иван Обляков.
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