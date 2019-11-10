РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Обляков стал лучшим игроком матча «Сочи» — ЦСКА

Матч ТВ10:31

Обляков стал лучшим игроком матча «Сочи» — ЦСКА

Sportbox.RU10:31

Возвращение Дзагоева, новая форма ЦСКА и фанат-старовер. Фото победы над «Сочи»

Чемпионат12:22

ЦСКА победил «Сочи» (3:2), выиграв в РПЛ впервые с сентября

Sports.ru10:27

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов забил решающий гол

Советский спорт10:27

РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов

Бомбардир.ру10:25

Обляков признан лучшим игроком матча «Сочи» — ЦСКА

Sport24.ru11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила о намерении расстаться с Евгением Плющенко

OAnews 00:15
Футбол

Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России

В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ

Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
RT на русском 10:52
Происшествия

Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

RT на русском вчера в 13:26
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель

Как выяснили журналисты «Авто Mail.ru», для нового внедорожника готовят турбированный 2,3-литровый бензиновый двигатель.
Tvoe-avto.com 02:44
Футбол

«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Арбитр решил, что Зуев ударил защитника «Динамо» Владимира Рыкова и показал вторую желтую карточку – последовало удаление игрока.
Казанский репортер 05:38
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей

В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Общество

После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек

"В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.
ТАСС 12:15
Технологии

В США научились производить водку из воды и воздуха

В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 05:10
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

RT на русском 03:13
Наука

Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО

В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Общество

Со дня рождения Михаила Калашникова исполняется 100 лет

Исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова - советского и российского конструктора-оружейника, передает ОТР.
Общественное телевидение России 03:10
Политика

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери

RT на русском 11:20
Политика

Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

РБК 07:51
Происшествия

В Орске пациентку больницы оставили на носилках в коридоре

РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Здоровье

Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е

Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
ToDay News Ufa вчера в 02:48
Политика

США пригрозили санкциями, если Турция не избавится от С-400

Life.ru 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное