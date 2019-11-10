РПЛ
РИА НовостиЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.
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