Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

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Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

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Футбол Хавбек ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, сообщает ТАСС.

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Политика Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.