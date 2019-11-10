РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев.
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Обляков стал лучшим игроком матча «Сочи» — ЦСКА

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РПЛ. ЦСКА дважды уступал в счете «Сочи», но победил и поднялся в зону Лиги чемпионов

Бомбардир.ру10:25

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов забил решающий гол

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Sportbox.RU10:31

Мяч, возможно, покидал поле по ходу голевой атаки ЦСКА в матче с «Сочи»

Sports.ru10:06

ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Сочи»

Sport24.ru10:27
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Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
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Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
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Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
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Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
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Хавбек ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:22
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Сын Валерии Артемий Шульгин назвал своего родного отца - продюсера Александра Шульгина извергом и тираном.
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Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко

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Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
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Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование

Ситуацию в Сирии и актуальные вопросы двусторонней повестки обсудили Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора.
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Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу

Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
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Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
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В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»

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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов

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Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
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Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит только с середины декабря.
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