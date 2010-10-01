РПЛ

Inc-news.ruInc-news.ruЦСКА одержал юбилейную победу под руководством Гончаренко

Хотя специалист был дисквалифицирован и не мог руководить командой, он продолжал считаться главным тренером, и успех в игре против самарцев оказался юбилейным. Выигрыш со счётом 1:0 стал 50-й победой Гончаренко во главе ЦСКА. Белорусский наставник возглавил армейцев в декабре 2016-го года.
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ЦСКА одержал юбилейную победу под руководством Гончаренко

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