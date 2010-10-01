Хотя специалист был дисквалифицирован и не мог руководить командой, он продолжал считаться главным тренером, и успех в игре против самарцев оказался юбилейным. Выигрыш со счётом 1:0 стал 50-й победой Гончаренко во главе ЦСКА. Белорусский наставник возглавил армейцев в декабре 2016-го года.

Игры Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Энергетика «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Шоу-бизнес Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.

Общество Врач назвал симптомы дефицита витамина D Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D. Статья опубликована в журнале Focus.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Кино Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержат материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Общество Названы российские села с самыми веселыми названиями В ближайшее время представители сервиса побывают в Мутном Материке, вручат кубок и установят знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием - 2019".