Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»

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ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
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ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»

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«Дух Игоряши». ЦСКА опубликовал забавный ролик с Акинфеевым

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ЦСКА опубликовал видео под названием «Дух Игоряши»

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