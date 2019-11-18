ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.

Экономика Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.

Здоровье Справка от нарколога в Оренбуржье станет «золотой» Да и результат теперь будет готов лишь спустя несколько часов, то есть одним днем получение данной справки больше не обойдется.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Политика Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Политика Порошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом» Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Футбол Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия СК назвал причины обыска в мэрии Бийска СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.

Политика Кремль назвал дату «нормандского саммита» Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.