Футбол
ЧемпионатЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
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Экономика
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Украина с начала 2019 года скатывается в долговую яму: с таким утверждением выступила в статье для издания "Зеркало недели" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
Здоровье
Справка от нарколога в Оренбуржье станет «золотой»
Да и результат теперь будет готов лишь спустя несколько часов, то есть одним днем получение данной справки больше не обойдется.
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Общество
Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России
Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Армия и оружие
Россия вооружит гражданские корабли у Северного полюса
Стало известно о том, что ВМФ России запланировал использовать в Арктике вооруженные ледокольные корабли.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Фигурное катание
Медведева хочет работать в Канаде до конца карьеры
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не намерена возвращаться на родину.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Политика
Порошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом»
Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Футбол
Гребенщиков назвал российский футбол убогим и безликим
Композитор и певец Михаил Гребенщиков высказался после поражения сборной России от национальной команды Бельгии в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Общество
Скончался известный писатель Игорь Сахновский
Скончался известный российский писатель Игорь Сахновский.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына
Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.
Общество
Медведев одобрил создание нацпарка «Зигальга» в Челябинской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Челябинской области национального парка «Зигальга».
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Происшествия
В Индии погиб российский турист
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.