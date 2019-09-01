Футбол

Нева СпортНева СпортЦСКА отказался приглашать Мамаева после выхода из колонии

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, может ли клуб пригласить Павла Мамаева, который 17 сентября выйдет из колонии по УДО. «Кандидатуру Мамаева в случае разрыва контракта с «Краснодаром» рассматривать не будем», — заявил Бабаев, слова которого приводит «Чемпионат».
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