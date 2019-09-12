Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не рассматривает возможность приглашения полузащитника Павла Мамаева. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс». Бабаев подчеркнул, что в этом вопросе репутация футболиста не играет решающей роли.

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