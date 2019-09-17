Поздравляем чемпиона России в составе #ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днём рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры! pic.twitter.com/aDGTRUWTfi — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 17, 2019 Отметим, Мамаев в данный момент принадлежит «Краснодару», команда Галицкого намерена разорвать контракт с игроком.

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