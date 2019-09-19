Футбол

Матч ТВМатч ТВЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

Московский ЦСКА отправился на матч первого группового раунда Лиги Европы против «Лудогорца» в Болгарию. Армейцы прилетят в аэропорт Варны, а после 2 часа будут ехать на автобусе до Разграда.
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ЦСКА не отказался от традиционной прогулки перед матчем с «Лудогорцем»

Спорт-Экспресс08:57

«Даже местные говорят, что это край Болгарии». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне

Sport24.ru05:00

ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

Sportbox.RUвчера в 03:29

Рахимич: ЦСКА выиграет у «Лудогорца», а Чалов забьёт три гола

Metaratingsвчера в 06:00

ЦСКА отправился на матч Лиги Европы в Болгарию

Матч ТВвчера в 03:29

ЦСКА прибыл в Болгарию на матч с «Лудогорцем»

Bobsoccerвчера в 08:35

«Лудогорец» - ЦСКА – эксперты не сомневаются в успехе «армейцев»

ODDS.ruвчера в 00:27
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Общество

Подготовка к отопительному сезону в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию

"Сахалинская коммунальная компания" вышла на финальный этап подготовки к старту отопительного сезона 2019/2020 — с 3 сентября в областном центре началось плавное заполнение тепловых сетей теплоносителем.
Сахалин.Инфо 20:32
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В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
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Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
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Происшествия

Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца

Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
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Армия и оружие

Небензя сообщил о завершении фазы вооружённого противостояния в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что все заинтересованные в политическом урегулировании конфликта стороны сели за стол переговоров.
RT на русском 16:34
Футбол

Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
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Intel готовит Core i9-10900X к релизу

На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке.
Megaobzor.com 05:50
Армия и оружие

В Пентагоне планируют переброску истребителей в Саудовскую Аравию

РЕН ТВ 18:12
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за миллионера

Дарья Клюкина поделилась радостной новостью. Победительница шестого сезона шоу "Холостяк" вышла замуж за Владимира Чопова.
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В Кремле раскритиковали требования Киева по «формуле Штайнмайера»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение властей Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не вписываются в рамки ранее имевшихся договоренностей.
Московский Комсомолец 06:44
Политика

Цукерберг встретился с Трампом на фоне обвинений в адрес Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг провел встречу с американским лидером Дональдом Трампом на фоне обвинений со стороны законодателей и регуляторов в отношении компании.
Газета.Ru 19:54
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Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Здоровье

Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Армия и оружие

СМИ: бомбардировщик ВВС США в марте отрабатывал удар по Калининградской области

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Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Политика

Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай

Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
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Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
РИА Новости 12:07
Футбол

Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
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Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

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Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
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ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
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Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
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